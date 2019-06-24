منتخب مالي يُكشر عن أنيابه برباعية في شباك موريتانيا

سحق منتخب مالي نظيره موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.

وضع عبد الله ديابي منتخب مالي في المقدمة مع حلول الدقيقة ٣٧ بتصويبة قوية، ثم أضاف موسى ماريجا الهدف الثاني للفريق المالي في الدقيقة ٤٥ من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني عزز أداما تراوري الهدف الثالث لمنتخب مالي في الدقيقة ٥٥ من تسديدة متنقة من على حدود منطقة الجزاء، ليقلص الحسن العيد النتيجة مسجلا هدف موريتانيا الأول من ركلة جزاء في الدقيقة ٧٢.

وفي الدقيقة ٧٤ عاد أداما تراوري ونجح في أحراز أجمل أهداف البطولة مسجلا الهدف الرابع لمنتخب لمالي والثاني له في المباراة بتصويبة رائعة عانقت شباك حارس موريتانيا.

وبهذا الفوز رفع مننتخب مالي رصيده إلى ٣ نقاط محتلا صدارة المجموعة، بينما بقي المنتخي الموريتاني بدون أي نقطة.