الأسطورة ElOstora مشاهدة مباراة اوروجواي ضد تشيلي لايف يلا تابع beIN Sports كورة لايف

مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب الأوروجواي، ضد نظيره منتخب تشيلي اليوم الثلاثاء 25 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019، كورة لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب، يلا تابع كورة ستار.

يلا كورة وسوف تقام المباراة بين منتخب تشيلي، ومنتخب أوروجواي في الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، Yala kora، بين سبورتس الرياضية، bein sport.

كورة لايف واستقر المنتخب التشيلي على التشكيل الأساسي الذي سيدخل به مباراة الأوروجواي :-

أرياس – دياز – خارا – ماريبان – بوسيجور – بافيز – هيرنانديز – فوينزاليدا – فالديس – فيرنانديز – كاستيلو.

يلا تابع لايف بينما استقر أوسكار تاباريز مدرب أوروجواي على التشكيلة المحتملة أمام تشيلي :-

في حراسة المرمى : موسليرا.

في خط الدفاع : كاسيريس – جودين – خيمينيز – جونزاليز.

في خط الوسط : بينتانكور – توريرا – نانديز – لوديرو.

في خط الهجوم : كافاني – لويس سواريز.

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