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مشاهدة مباراة أوروجواي وتشيلي بث مباشر uruguay vs chile منقولة عبر beIN SPORTS يلا شوت copa america

الإثنين 24/يونيو/2019 - 11:49 م
مشاهدة مباراة أوروجواي وتشيلي بث مباشر uruguay vs chile منقولة عبر beIN SPORTS يلا شوت copa america
مشاهدة مباراة أوروجواي وتشيلي بث مباشر
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مشاهدة مباراة تشيلي وأوروجواي بث مباشر كورة لايف kora live كورة ستار kora star، حيث يلتقي منتخب تشيلي مع أوروجواي صباح الثلاثاء 25/6/2019 في بطولة كوبا أمريكا المقامة على ملاعب البرازيل.

ويواجه منتخب تشيلي نظيره أوروجواي صباح الثلاثاء في تمام الساعة 1:00 بتوقيت مدينة القاهرة و2:00 بتوقيت مكة المكرمة، مشاهدة مباراة الأوروجواي وتشيلي بث مباشر، مشاهدة لويس سواريز، إدينسون كافاني، ألكسيس سانشيز.

ويتصدر منتخب تشيلي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط وخلفه أوروجواي برصيد 4 نقاط، واليابان نقطة والإكوادور بدون نقاط، شاهد وتابع الآن مباريات كوبا أمريكا 2019 بث مباشر عبر موقع الفجر الرياضي مجاناً يوتيوب بدون تقطيع.

ويتوقع أن يلعب منتخب تشيلي بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أرياس
خط الدفاع: إيسلا - ميديل - ماريبان - بوسيجور
خط الوسط: فيدال - بولجار - آرانجيز
خط الهجوم: فوينزاليدا - ألكسيس سانشيز - فارجاس

تشكيلة منتخب أوروجواي المتوقعة لمباراة تشيلي:

حراسة المرمى: موسليرا
خط الدفاع: كاسيريس - خيمينز - جودين - لاكساليت
خط الوسط: بينتانكور - توريرا - نانديز - لوديرا
خط الهجوم: لويس سواريز - إيدينسون كافاني

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