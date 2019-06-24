رابط يلا شوت yalla shoot لايف مباراة تشيلي واوروجواي مشاهدة بجودة عالية عبر رابط كورة اون لاين kora online

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، إلى المباراة المرتقبة بين المنتخب التشيلي ونظيره الأوروجواياني، تلك القمة الكروية التي تُقام ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليا في البرازيل.









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وتقام مباراة تشيلي وأوروجواي في الساعة الـ 1 صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وقد أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخبي تشيلي وأوروجواي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 HD.









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ومن المتوقع أن يبدأ تشيلي بالتشكيل التالي: حراسة المرمى : أرياس، الدفاع : دياز – خارا – ماريبان – بوسيجور، الوسط : بافيز – هيرنانديز – فوينزاليدا – فالديس، الهجوم : فيرنانديز – كاستيلو.









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بينما سيبدأ العجوز المضرم أوسكار تاباريز مدرب أوروجواي بالتشكيل المحتمل الآتي أمام تشيلي: حراسة المرمى : موسليرا، الدفاع : كاسيريس – جودين – خيمينيز – جونزاليز، الوسط : بينتانكور – توريرا – نانديز – لوديرو، الهجوم : كافاني ولويس سواريز.









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الجدير بالذكر انه يحتل منتخب تشيلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يحل منتخب أوروجواي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وجاء منتخب اليابان ثالثًا برصيد نقطة واحدة، وأخيرًا الإكوادور با رصيد من النقاط.



