نشرة أخبار منتصف الليل.. شكري: مصر لن تتنازل عن ذرة رمل من سيناء

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، تقديم مصر تعازيها في وفاة رئيس الأركان الإثيوبي ورئيس حكومة إقليم الأمهرة، بالإضافة إلى بحث وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في السعودية تأمين استقرار أسواق الطاقة.





أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا قالت فيه: تتقدم جمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً بتعازيها لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في وفاة رئيس الأركان الإثيوبي اللواء "ساييري ماكونين"، ورئيس حكومة إقليم الأمهرة وعدد من القيادات.

وتابع البيان: كما تعرب جمهورية مصر العربية عن تعازيها لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.





وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، على تعديل المادة 51 من قانون المحاماة التى تضع ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين.

ونصت المادة 51 بعد موافقة اللجنة عليها على: لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة وأن يكون القرار صادر من محام عام أول، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أى شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين للتحقيق، ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم، وفي جميع الأحوال لا يجوز حبس المحامى احتياطيا في الجرائم التى تقع أثناء أو بسبب أداء عمله.





قالت سفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى الإثنين، مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تناولت تأمين استقرار أسواق الطاقة وحرية الملاحة.

وقالت السفيرة على تويتر، "محادثات بناءة...تعزز أهمية روابطنا الاستراتيجية وتشدد على الحاجة لردع السلوك العدواني في منطقتنا وتدعم حرية الملاحة وتأمين استقرار أسواق الطاقة".





أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتصريح وزير الخارجية المصري اليوم بشأن أن مصر لن تتنازل عن ذرة واحدة من سيناء، مشيرا إلى أنه تصريح جامع مانع.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر وضعت خط فاصل لكل ما يثار عن مشاركتها في صفقة القرن، مضيفًا: "تراب الأرض عندنا يساوي مليارات".















