الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الجو في مصر خلال هذا الأسبوع.. ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين 24/6/2019، المواطنين من حالة الجو في مصر خلال هذا الأسبوع، ويشهد حالة الجو ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والتي تصل ذروتها يوم الجمعة القادم، ونقدم لكم اليوم درجات الحرارة في مصر خلال هذا الأسبوع .





وشددت هيئة الأرصاد، على المواطنين الالتزام بالتعليمات عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في الظهر، ونقدم لكم اليوم حالة الجو غدًا ودرجات الحرارة بجميع محافظات مصر.





حالة الجو في مصر

نقدم لكم حالة الجو في مصر، حالة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة تشهدها جمهورية مصر العربية في الأيام المقبلة، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع اعتبارًا من اليوم، وتصل إلى ذروة الموجة الحارة في الجمعة وتصل درجات الحرارة العظمي 40 درجة في الوجه البحري والقاهرة مع ارتفاع نسبة الرطوبة.





حالة الجو غدًا الثلاثاء 25/6/2019

ونقدم لكم في هذا المقال حالة الجو غدًا الثلاثاء 25/6/2019، وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الطقس غدًا ونسبة الرطوبة، ونقوم بمتابعة التغيرات لحظة بلحظة التي تحدث في حالة الطقس والتي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية يوميًا.





الرطوبة

تتفاوت حسب درجة الحرارة وضغط الهواء، حيث أنه كلما زادت حرارة الهواء كلما زادت نسبة رطوبته المتفاعلة مع التقلبات المناخية وتأثرها بعوامل الأمطار والرياح، حيث تتحكم نسبة رطوبة الجو في الشعور بالحرارة فعندما ترتفع الرطوبة يزيد الشعور بدرجات الحرارة وعندما تنخفض يقل الشعور بالحرارة.





وإليكم درجات الرطوبة المتوقعة في المحافظات:-









تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

تحذر هيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهر والتي تشهد أكبر معدلات درجات الحرارة، وتنوه على المصيفين توخي الحذر من هذا التوقيت على الشواطئ.





درجات الحرارة المتوقعة غدا



