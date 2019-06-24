رابط BEIN MATCH مشاهدة مباراة اوروجواي وتشيلي بث مباشر kooralive ماتش أوروجواي وتشيلي kooragooal رابط سريع مباشر

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رابط سريع لحظة بلحظة مشاهدة مباراة أوروجواي اليوم. في صدام ناري سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع المتعة والإثارة الكروية عندما يفتتح ملعب ماركانا أبوابه لمواجهة أوروجواي وتشيلي في الواحدة صباحا اليوم في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة لكوبا أمريكا.

ويدخل منتخب أوروجواي مباراة اليوم وهو عازما على تحقيق الانتصار وتصدر مجموعته وسيعول على كل من لويس سواريز وإديسون كافاني لتحقيق الانتصار.

تشكيل اوروجواي المتوقع:

حراسة المرمى: موسليرا.

خط الدفاع: كاسيرس، جودين، خيمينيز، لاكسالت.

خط الوسط: نانديز، بيتانكور، لوكاس تويريرا، نيكولاس لوديرو.

خط الهجوم: لويس سواريز، كافاني.

على الجانب الأخر يدخل منتخب تشيلي حامل اللقب في أخر بطولتين وهو عازما على تحقيق الفوز لتصدر مجموعته وتجنب الصدام مع منتخب قوي في الدور المقبل. تشكيل تشيلي المتوقع:

جابريل أرياس، إسلا، جاري ميديل، جييرمو ماريبان، بوسيجور، أرانجيز، إريك بولجار، أرتورو فيدال، فونزاليدا، فارجاس، أليكسيس سانشيز.

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