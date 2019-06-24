حوادث "الفجر" × 24 ساعة: مجلس الدولة يوافق على العلاوتين الدورية والخاصة.. ومصرع 3 أشخاص في حادث مروع
الإثنين 24/يونيو/2019 - 11:47 م
سليم الهواري
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شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد،وكان من بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الفجر" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
1- ننشر اعترافات عصابة السطو المسلح بالقاهرة
2- "امرأة بلا قلب".. "الفجر" تكشف كواليس تعذيب "إيمان" لحماها حتى الموت ببولاق الدكرور
3- مجلس الدولة يوافق على العلاوتين الدورية والخاصة
4- دعوى قضائية لإلزام إحدى الشركات بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك
5- الأربعاء.. الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يفتتح مؤتمر الرقابة والتفتيش
6- مصرع 3 أشخاص إثر تصادم 4 سيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي
7- لسداد الضرائب والرسوم.. إرسال قرار إلغاء التحفظ على أموال "العادلي" لجهات الدولة
8- القبض على عاطل لإتجاره في العملات المزورة بالمعادي
9- "المأذون المزيف".. التحقيق مع مأذون الجيزة المزيف وطلب سرعة التحريات
10- حجز إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث الطالبية" لـ 24 أغسطس للحكم
11- حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في أوسيم.. والسبب "دراجة بخارية"
12- من "بولاق الدكرور" لـ"أوسيم".. التحقيق مع عاطل لسرقته دراجة بخارية
13- إخلاء سبيل صاحب محل موبيليا وعامل بتهمة التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر
14- بالأسماء.. الحبس عامين لعصابة تهريب أدوية يتزعهما سوري الجنسية
15- النيابة توجه تهمة القتل العمد لعاطل أنهي حياة صديقه بالعجوزة.. و"100 جنيه" كلمة السر
16- بالأسماء.. الحبس عامين لعصابة تهريب أدوية يتزعهما سوري الجنسية
17- إحالة عامل وشقيقته لتصنيعهما الفودو داخل منزلهما بباب الشعرية لـ"الجنايات"
18- عاجل.. فيفي عبده تدلي بأقوالها أمام النيابة بشأن حادث سرقة شقتها
ويقدم "الفجر" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
1- ننشر اعترافات عصابة السطو المسلح بالقاهرة
2- "امرأة بلا قلب".. "الفجر" تكشف كواليس تعذيب "إيمان" لحماها حتى الموت ببولاق الدكرور
3- مجلس الدولة يوافق على العلاوتين الدورية والخاصة
4- دعوى قضائية لإلزام إحدى الشركات بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك
5- الأربعاء.. الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يفتتح مؤتمر الرقابة والتفتيش
6- مصرع 3 أشخاص إثر تصادم 4 سيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي
7- لسداد الضرائب والرسوم.. إرسال قرار إلغاء التحفظ على أموال "العادلي" لجهات الدولة
8- القبض على عاطل لإتجاره في العملات المزورة بالمعادي
9- "المأذون المزيف".. التحقيق مع مأذون الجيزة المزيف وطلب سرعة التحريات
10- حجز إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث الطالبية" لـ 24 أغسطس للحكم
11- حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في أوسيم.. والسبب "دراجة بخارية"
12- من "بولاق الدكرور" لـ"أوسيم".. التحقيق مع عاطل لسرقته دراجة بخارية
13- إخلاء سبيل صاحب محل موبيليا وعامل بتهمة التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر
14- بالأسماء.. الحبس عامين لعصابة تهريب أدوية يتزعهما سوري الجنسية
15- النيابة توجه تهمة القتل العمد لعاطل أنهي حياة صديقه بالعجوزة.. و"100 جنيه" كلمة السر
16- بالأسماء.. الحبس عامين لعصابة تهريب أدوية يتزعهما سوري الجنسية
17- إحالة عامل وشقيقته لتصنيعهما الفودو داخل منزلهما بباب الشعرية لـ"الجنايات"
18- عاجل.. فيفي عبده تدلي بأقوالها أمام النيابة بشأن حادث سرقة شقتها
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