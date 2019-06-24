حوادث "الفجر" × 24 ساعة: مجلس الدولة يوافق على العلاوتين الدورية والخاصة.. ومصرع 3 أشخاص في حادث مروع

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد،وكان من بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.ويقدم "الفجر" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا: