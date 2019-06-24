يلا شوت New مشاهدة مباراة اوروجواي وتشيلي بث مباشر اليوم الاثنين 24 / 6 / 2019 كوبا أمريكا CopA LiVe

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يلتقي المنتخب التشيلي اليوم أمام نظيره الاورجوياني صباح الغد في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف اللليل بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر بتوقيت تونس والساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة وذلك تقام المباراة في البرازيل لانها البلد المستضيف للبطولة الكوبا 2019 والتي ستشهد مباراة دور ربع النهائي بين الفريقين تشيلي و أوروجواي حيث صعد كلا من المنتخبين عن مجموعته وقد صعد المنتخب الاورجوياني وال في مجموعته والمنتخب التشيلي ثاني عن مجموعته.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلي ضد اوروجواي في كوبا امريكا 2019

ستنقل مواجهة المنتخب التشيلي امام المنتخب الاورجوياني عبر قنوات بين سبورت وهي beIN SPORTS HD 4، beIN SPORTS MAX 3 HD AR، Eurosport 2 Spain، تابع لايف مشاهدة مباراة أوروجواي وتشيلي في بث مباشر في كوبا أمريكا copa

التشكيل المتوقع لكلا من المنتخبين التشيلي والاوروجواياني

حراسة المرمي:جابريل أرياس

خط الدفاع: إسلا، جاري ميديل، جييرمو ماريبان، بوسيجور

خط الوسط: أرانجيز، إريك بولجار، أرتورو فيدال، فونزاليدا

خط الهجوم: فارجاس، أليكسيس سانشيز

تشكيل اورجواي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: موسليرا

الدفاع: كاسيريس ، جودين ، خيمينيز ، لاكسالت

الوسط: نانديز ، بينتانكور ، توريرا

الهجوم: لويس سواريز ، كافانى ، لوديرو

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