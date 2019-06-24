انفوجراف.. التباين يسيطر علي مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم
الإثنين 24/يونيو/2019 - 11:45 م
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الإثنين ، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1% مع هدوء شديد في التداولات ، وتراجع مؤشر بورصة السعودية بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 8598.97 نقطة.
وجاء سهم "مهارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة السعودية بنمو نسبته 8.88% ، فيما إستقر مؤشر بورصة دبي عند 2639.8 نقاط وتصدر وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 11.31%.
وارتفع المؤشر العام ببورصة الكويت ، حيث تصدر سهم "منازل القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصتها بنمو نسبته 15.69%، أما عن بورصة البحرين فقد أنهت تعاملاتها اليوم علي تراجع بنسبة 0.07% لتصل عند مستوي 1454.7 نقطة .
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