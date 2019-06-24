محافظ المنيا يطمئن على حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة



اطمئن المحافظ على صحه المصابين وعددهم 4 مجندين بمستشفى المنيا العام والمستشفى الجامعي،حيث تابع مع الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، ودكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الحالة العامة للمصابين، مؤكدا على ضرورة تقديم كافة اوجه العناية الطبية اللازمة.



وكانت سيارة تابعة لقوات امن المنيا، ومكلفة بحراسة محافظ المنيا قد تعرضت لحادث مساء اليوم، بسبب انفجار الاطار الخلفي الأيمن أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، وقد اسفر الحادث عن وفاة مجند واصابة سائق السيارة و3 اخرين.



زار اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم المصابين في حادث انقلاب سيارة تابعة لقوات امن المنيا، ومكلفة بحراسة المحافظ أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي القديم.