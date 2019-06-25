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تعليق السفيرة نائلة جبر على إشادة أمريكا بدور مصر في مكافحة الإتجار بالبشر

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:40 ص
تعليق السفيرة نائلة جبر على إشادة أمريكا بدور مصر في مكافحة الإتجار بالبشر
السفيرة نائلة جبر
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كساب أحمد
 
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علقت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة الغير شرعية، على إشادة الخارجية الأمريكية بدور مصر في تعزيز الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، قائلة: "تقرير الخارجية الأمريكية أشار إلى نقاط إيجابية كثيرة بالنسبة لمصر".

وأضافت جبر، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن مصر لديها تشريع جيد فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ولديها آليه وطنية تنسيقية لمنظومة حقوق الإنسان، وتصنف هذه التنسيقية بأنها منظومة إيجابية للغاية.

ولفتت إلى أن التقرير تحدث عن السياسة الاجتماعية بالنسبة لمصر، وهذا واضح فيما تقوم به وزارة التضامن بالنسبة لأطفال بلا مأوى، وما يقوم به مجلس الأمومة والطفولة، ومجلس المرأة.
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