بعد 7 أيام من إضرابه عن الطعام .. النيابة الإدارية تجري تحقيقا إثر استبعاد موظف بالمنيا

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تجري النيابة الإدراية بديرمواس حنوب المنيا، تحقيقًا في واقعة إضراب "سيد عبدالرحيم" رئيس الموظف بقسم الاحصاء بإدارة ديرمواس التعليمية والذي دخل في إضراب عن الطعام منذ صباح الثلاثاء الماضي ١٨٦٢٠١٩ بمستشفى ديرمواس المركزى علي خلفيه استبعادة تعسفيا من وظيفته كرئيس لقسم الاحصاء من قبل مدير إدارة ديرمواس التعليمية رغم قضائه قرابة 23 عامًا بالقسم وبالمخالفة للتعليمات واحساسه بالظلم والقهر.



فور علم النيابة بالواقعة كلف المستشار عصام رفعت الشريف نائب رئيس الهيئة مدير النيابه بتشكيل فريق من اعضاء النيابة برئاسه المستشار محمد البطران الوكيل العام للتحقيق.



وعليه تم الانتقال إلى مستشفى ديرمواس المركزي وسماع أقوال الشاكي والوقوف على أوجه تضررة وتم إقناعه بإنهاء إضرابه كما امرت النيابة بسرعة الافادة بتقرير طبي عن حاله الشاكي الصحيه ومباشره التحقيقات وإحالة المخالفين للمحاكمة التاديبيه.