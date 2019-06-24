شكري: مصر لن تتنازل عن ذرة رمل من سيناء.. وأديب: تصريح جامع مانع
الإثنين 24/يونيو/2019 - 11:39 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتصريح وزير الخارجية المصري اليوم بشأن أن مصر لن تتنازل عن ذرة واحدة من سيناء، مشيرا إلى أنه تصريح جامع مانع.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر وضعت خط فاصل لكل ما يثار عن مشاركتها في صفقة القرن، مضيفًا: "تراب الأرض عندنا يساوي مليارات".
وأضاف أن من استشهدوا في سيناء لا يعوضوا بمال، متابعا: "مش العالم العربي.. مش إحنا اللي يتعرض علينا مبلغ عشان الأرض".
Advertisements
المزيد عن: وزير الخارجية غزة سامح شكري أخبار مصر