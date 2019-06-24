"بقوة شبابها تحيا مصر" شعار تطلقه جامعة المنيا لأنشطتها الصيفية هذا العام

تأكيدًا على أهمية الأنشطة الطلابية كجزءًا أساسيًا من منظومة العملية التعليمية، وإدراكًا من قيادة جامعة المنيا، برئاسة رئيس الجامعة بأهمية دور الشباب الجامعي وما تُؤديه الأنشطة الطلابية في السعي إلى تأهيلهم وصقلهم بسمات القيادة والابتكار باعتبارهم بناة الحاضر وقادة للمستقبل.





وأشار إلى أن الرحلات الترفيهية والمعسكرات التثقيفية، فضلًا عن الأنشطة المجتمعية والمتمثلة في الأندية الصيفية، والقوافل الرياضية بالقرى الأشد احتياجًا تحت شعار "الرياضة حياة" لتعزيز دور الجامعة في خدمة الوطن وتوفير فرص الممارسة الرياضية لكافة فئات المجتمع، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية والبيطرية بالتعاون مع كليتي طب الأسنان والطب البيطري، وأخيرًا أنشطة تُشارك بها الجامعة بالتعاون مع الجامعات المصرية بمنتدى قادة شباب جامعات الصعيد الأول تحت شعار "شباب الصعيد – بين الواقع والمستقبل".



كما ستنظم الإدارة دورات لصقل وتأهيل أخصائي النشاط لتنمية قدراتهم ورفع كفائتهم في تنفيذ الأنشطة الطلابية، والتدريب على اللوائح الإدارية والمالية المنظمة للعمل وخطط وبرامج الأنشطة الطلابية.

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، خطة الجامعة للأنشطة الطلابية الصيفية خلال هذا العام والتي تُنفذها من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع مكاتب رعاية الطلاب بالكليات، وذلكوقال عبدالنبي، إن خطة الأنشطة الطلابية الصيفية والتي ستبدأ اعتبارًا من هذا الأسبوع رُعيً فيها أن تضم جميع الانشطة المتنوعة من ثقافية وفنية وعلمية ورياضية واجتماعية، وجوالة وخدمة عامة، والأسر والاتحادات الطلابية لتحقيق أقصى مشاركة ومزاولة من الطلاب، والطلاب متحدي الإعاقة بمركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى الأنشطة المجتمعية لخدمة المجتمع المحيط بالجامعة، وأنشطة بالتعاون مع الجامعات المصرية.وبَيًنَ وليد عبدالقوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، إلى أن محاور خطة النشاط الصيفي تضم 5 محاور تضم الأنشطة الداخلية والتي تُقيمها الإدارة العامة ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات تتمثل في المهرجان الأول للأنشطة الصيفية، رياضي وثقافي وفني واجتماعي وأسر، تحت شعار "الشباب قوة طاقة"، ومراكز للفنون والأندية الثقافية ومعسكرات للخدمة العامة بعنوان "بإيدينا نجملها"، ومبادرة نزاهة لمكافحة الفساد بشعار "أنت مرآة نفسك"، ودورات إعداد القادة في التنمية البشرية والسياسية وريادة الأعمال والمباردات المجتمعية تحت شعار "كن قائدًا".