محافظ الوادي الجديد : تخفيض 50% من أسعار تذاكر الطيران لأبناء المحافظة



وأوضح الزملوط أن هذا القرار يأتي تخفيفاََ وخدمة لأبناء المحافظة وخاصة الحالات المرضية والمرافقين لهم بشرط تقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أو من مستشفيات التأمين الصحي، كما يشمل قرار التخفيض أساتذة الجامعة والأطباء سواء من المقيمين بالمحافظة أو المكلفين من وزارة الصحة للعمل بالمحافظة بنسبة لا تتعدي ١٠٪ من إجمالي مقاعد الطائرة

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تخفيض نسبة 50% من قيمة حجز تذكرة الطيران لأبناء المحافظة وذلك حتي نهاية شهر سبتمبر 2019 فى حال وجود مقاعد شاغرة على متنها.