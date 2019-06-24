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مصر تقدم تعازيها في وفاة رئيس الأركان الإثيوبي ورئيس حكومة إقليم الأمهرة

الإثنين 24/يونيو/2019 - 08:25 م
مصر تقدم تعازيها في وفاة رئيس الأركان الإثيوبي ورئيس حكومة إقليم الأمهرة
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أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا قالت فيه: تتقدم جمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً بتعازيها لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في وفاة رئيس الأركان الإثيوبي اللواء "ساييري ماكونين"، ورئيس حكومة إقليم الأمهرة وعدد من القيادات.


وتابع البيان: كما تعرب جمهورية مصر العربية عن تعازيها لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
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