تزامنا مع بدايته.. تعرف على أمراض الصيف وكيفية الوقاية منها

فصل الصيف، هو الفصل الذي تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة، وذلك بسبب قرب الشمس من المناطق التي تقع أشعتها عليها بشكل مباشر، مما يؤدي إلى رفع درجة حرارة الغلاف الجوي، والذي يعمل بدوره على تسخين سطح الأرض، فتزداد عدد ساعات شروق الشمس، وتطول فترة النهار، ويقصر الليل، ويصاحب حلول فصل الصيف مجموعة من الأمراض ويظهر تأثيرها واضحاً بسبب درجات الحرارة المرتفعة، لذا يقدم "الفجر"، أبرز الأمراض المنتشرة فى فصل الصيف، وذلك عبر السطور التالية.





1-ضربة الشمس

وضربة الشمس، تحدث بسبب التواجد لوقت طويل تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، وتسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل كبير، والتي قد تصل إلى 40 درجة مئوية، مما يؤدي إلى إصابة الشخص بالإغماء، واحتمالية حدوث تلف في الدماغ، حيث يجب الحرص على الابتعاد عن الأماكن المكشوفة لأشعة الشمس الحارة، والاستحمام بماء بارد، والتعرض للهواء البارد الذي يساعد على تنشيط الجسم، وتخفيض درجة حرارته.





2-أمراض الجلدية

ويؤدي التعرض المباشر لفترات زمنية طويلة لأشعة الشمس، لإصابة الجلد بالضرر، ومن هذه الأضرار "الطفح الجلدي، والفطريات، وتحدث بسبب ارتداء الملابس لفترة زمنية طويلة، وعدم الاستحمام مباشرة عند العودة إلى المنزل، فيسبب العرق الخارج من الجسم انتشار البكتيريا التي تؤدي إلي ظهور الفطريات على الجلد، حيث ينصح بالابتعاد عن ارتداء الملابس غير القطنية، واستخدام مزيلات العرق بشكل دائم، وقد يحتاج الشخص إلى استخدام كريم ترطيب في حال انتشر الطفح الجلدي على جسمه بشكل ملحوظ.





3-الأمراض التنفسية

وأيضا يتسبب فصل الصيف، بأمراض عديدة للجهاز التنفسي، والتي ترتبط بالالتهاب الرئوي، وسببه التأثر بهواء التكييف، أو بعوامل الطقس كالغبار، ومن هذه الأمراض: "الزكام وهو حالة من تأثر الأنف نتيجة لتغير درجة الحرارة بشكل مفاجئ، وقد يحدث بسبب فيروس، وعندها يصير اسمه (الإنفلونزا)، ويسبب سيلاناً في الأنف، وسعالاً متكرراً، وعدم القدرة على التنفس، وتعباً دائماً، وزيادة في درجة حرارة الجسم، لذلك يعد الزكام في الصيف أصعب من الشتاء؛ لأنّ جسم الإنسان يتأثر بأعراضه بشكل أقوى، وينصح بعدم التعرض للهواء البارد بعد التواجد في مكان حار، والابتعاد عن الخروج في الأجواء المُغبرة، واختيار وقت الغروب للخروج من المنزل، والحرص على النظافة الشخصية، وخصوصاً عند التواجد مع أشخاص مُصابين بالزكام.





4-أمراض الهضمية

وتعد الأمراض الهضمية، أكثر الأمراض انتشاراً في فصل الصيف، وذلك لارتباطها بالطعام الذي يتناوله الإنسان؛ حيث إن أغلب أنواع الأطعمة غير المطبوخة إذا ازدادت درجة حرارتها أو ظلت لفترات زمنية طويلة معرضة لأشعة الشمس فيؤدي ذلك إلى تلفها، ومن هذه الأمراض"الإسهال ويعتبر من أكثر الأمراض الهضمية المنتشرة في الصيف، ويحدث غالباً نتيجة لزيادة حرارة جسم الإنسان، مما يؤدي إلى التعرق الزائد، المسبب لإفراز السوائل، أو ينتج عن الإصابة بالتسمم الغذائي، فتزداد الحاجة للذهاب إلى المرحاض، للتخلص من الفضلات، أو أحياناً للتقيؤ، حيث ينصح بالاهتمام في نظافة الطعام، وغسله بشكل جيد، وخصوصاً الفواكه، والخضراوات، والتقليل من تناول الوجبات السريعة في المطاعم، والّتي تكون مليئة بالزيوت المعاد استخدامها، والحرص على شرب الماء بكميات كافية.





5-الانفلونزا

وهى من أكثر الأمراض الشائعة فى الصيف والشتاء ولكنها تكون أكثر صعوبة فى الصيف بسبب الاستحمام الدائم بمياه باردة والخروج فى الهواء، ويرتبط السعال دائمًا بفصل الشتاء ولكن هناك بعض الأفراد الذين يعانون من هذا المرض فى الصيف لذلك يجب تجنب المشروبات الباردة جدًا





6-جدرى الماء

وهو من أشهر أمراض الصيف بسبب الإصابة بالفيروسات والحشرات التى تنمو فى مناطق مختلفة، لذلك يجب متابعه ورش خزانات المياه والحدائق.





7-الحصبة

وتعد الحصبة، مرض يصيب الأطفال بسبب فيروس باراميكسو، بينما يأتى الطفح الجلدى وهو مشكلة شائعة بين الأطفال بسبب الحر والتعرق.





8-الصداع

وعادة ما يحدث الصداع فى فصل الصيف، بسبب عدم الراحة والنوم والعمل تحت أشعة الشمس مدة طويلة.





9-اليرقان

وأيضا يعتبر اليرقان أو التهاب الكبد A ، من الأمراض المنتشرة بفصل الصيف، ويأتى بسبب تناول مياه ملوثة ومواد غذائية غير صحية، بينما النكاف وهو واحد من الأمراض الفيروسية الأكثر خطورة.





10-حمى التيفود

وهو أحد أنواع الحمى الشديدة التى تحدث بسبب البكتيريا وتؤدى إلى الصداع وألم فى البطن وفقدان الوزن.















