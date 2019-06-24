توافد كوكبة من نجوم الفن والسياسة على احتفالية العائلة المقدسة (صور)

تصوير: عبدالحافظ حمدي - أحمد علي





توافد منذ قليل كوكبة من نجوم الفن والسياسين على احتفاليه اوبرا مصر الطريق تذكار دخول العائلة المقدسة الى ارض مصر، والمقامة حاليا بركز المنارة بالتجمع، تحت إشراف رئيس جمعية "نهرة" لاحياء التراث الوطني.









حيث وصل كل من البابا تواضروس بطريرك الأقباط الأرثوذكس ، والانبا ابراهيم اسحاق بطريك الاقباط الكاثوليكية، والاعلامي مفيد فوزي، وانوشكا، ومدلين طبر، والدكتور احمد عواض رئيس قصور الثقافة، والدكتور ابراهيم الفقي رئيس مكتبه الإسكندرية.









"أوبرا مصر الطريق" سيناريو وفكرة فيكتور فاروق، وإخراج محمد حمدي، والمنسق الإعلامي جيهان عزمي، أشعار نور عبدالله، تأليف موسيقي وقيادة أوركسترا المايسترو جورج قلته، وغناء أميرة رضا، ويشارك كل من كورال اكابيللا الأوبرا، وكورال صوت الملائكة كنيسة العذراء الزيتون، وفريق باليه سوليست ممدوح حسن، وجرافيك جون بهاء، وستايلست دكتورة نبيلة ناجح، برعاية مصممة أزياء جينا سلطان، ورعاية محمد الصغير.

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