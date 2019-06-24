بعد غياب خمس سنوات.. الجزائرية هنادي تعود بـ"أنواع الوجع" بتوقيع متيم السراج (فيديو)

انتهت المطربة الجزائرية هنادي، من تصوير أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج الكندي المصري متيم السراج، تمهيدا لطرحه عبر الفضائيات والمنصات الإلكترونية المختلفة بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية"كان ٢٠١٩".

أغنية "أنواع الوجع" كتب كلماتها الشاعر الغنائي مخلص أحمد، وهي من ألحان وتوزيع متيم السراج، وإنتاج وتنفيذ شركة "إكس جينريشن إيجيبت".

وقالت "هنادي" إن فكرة الفيديو كليب مميزة وسنشاهد به تناقض المشاعر التي مرت بها، وأكدت أن اللون الغنائي الذي تقدمه بأغنية "أنواع الوجع" مختلف ولا يقدم كثيرا، وأنها تريد العودة بشكل قوي ومختلف.

"هنادي" تنبأت لها الفنانة الكبيرة ذكرى بمستقبل كبير في عالم الغناء، وقالت لها :" صوتك يشبهني، هيكون ليكي مستقبل كبير زي".

وتعود هنادي لعالم الغناء بعد فترة غياب دامت خمس سنوات عن إحياء الحفلات الغنائية، فقد قدمت عدد كبير من الحفلات في مصر والمغرب العربي مع كبار نجوم الغناء أبرزهم الكينج منير، بوسي، أمينة وغيرهم.

وتقف هنادي خلال الفترة المقبلة على تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد المقرر أن يضم عدة لهجات عربية، بالإضافة لإمكانية الغناء به بلهجات أجنبية، كون هنادى تجيد الغناء بالفرنسية والإنجليزية.