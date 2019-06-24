طريقة تحضير كيك اللوز بدون دقيق (فيديو)
الإثنين 24/يونيو/2019 - 07:58 م
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مقادير كيك اللوز بدون دقيق
- البيض : 8 pcs (مفصول صفارها عن بياضها)
- سكر : 320 gr
- بشر الليمون : 1 pcs (نصف حبّة)
- القرفة : 1 pcs
- روح الفانيليا : 5 ml
- لوز : 425 gr (مقشّر ومفروم)
- عصير التفاح الفوار : 25 ml
- البرتقال : 4 pcs (المقشر والمقسّم- او 6 حبات)
طريقة تحضير كيك اللوز بدون دقيق
1- في الصينيّة المستديرة (مقاس 25 سنتيمتراً) المخصّصة لإعداد الكعكات، تمدّ الزبدة، وينثر الدقيق.
2 -يضرب صفار البيض والسكر، مع بعضهما البعض، حتى يتشكّل مزيج خفيف.
3- يضاف كلّ من بشر الليمون الحامض والقرفة وروح الفانيليا إلى خليط صفار البيض والسكر، وتخلط هذه المكوّنات مع اللوز، وتدع جانباً لبعض الوقت.
4- يضرب بياض البيض في وعاء منفصل، حتى تتشكّل قمم في أعلاه، وتغلّف ثلاثة أرباع هذه الكميّة خليط صفار البيض، وحين يتمازجان، تضاف الكميّة المتبقّية من بياض البيض بصورة سلسة.
5- ينقل هذا الخليط بواسطة الملعقة إلى صينيّة الخبز، وتدخل هذه الأخيرة الفرن المحمّى مسبقاً لمدّة 45 دقيقة، على حرارة 200 درجة مئوية. وبعد إخراجها من الفرن، تبرّد قليلاً، وتنزع من الصينيّة، عبر تمرير سكين على حوافها.
6- لإعداد سطح الكعكة: يخلط كلّ من قطع البرتقال وعصير التفاح، ويزّين السطح. ثم، تقطّع الكعكة، وتقدّم.
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