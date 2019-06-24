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هشام الدميري: مصر تستقبل سياح أفارقة بأعداد لا ترتقي لمستوى العلاقات

الإثنين 24/يونيو/2019 - 08:01 م
هشام الدميري: مصر تستقبل سياح أفارقة بأعداد لا ترتقي لمستوى العلاقات
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، إن أفريقيا لم تُكتشف بعد سياحيا، موضحًا أن مصر تستقبل سياح أفارقة، ولكن الأعداد ليست ترتقي لمستوى العلاقات بين مصر ودول أفريقيا.

وأشار "الدميري"، خلال حواره ببرناجمج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لابد من تقديم العديد من التسهيلات لتيسير قدوم السياح إلى دول أفريقيا، لافتا إلى أن السائح الذي يأتي إلى أفريقيا يكون عالي الإنفاق.

ولفت إلى أن السياحة الأفريقية تمثل نحو من 3 إلى 5% من حجم السياحة العالمية، أي بما يعادل نحو 65 مليون سائح يخرجون من دول أفريقيا.
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