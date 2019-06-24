محافظ الفيوم يتفقد أعمال التطوير والتجميل بمدينة الفيوم

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قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال التطوير والتجميل والأعمال الإنشائية بميدان عمارة التأمين بالمسلة وميدان الشيخ سالم والمطافي مرورًا بشارع البحر ،رافقه خلال الجولة المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم والدكتور مجدي عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة مدارس الرسالة الخاصة والمهندسة نجاح حافظ وكيل الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم.



خلال الجولة أكد محافظ الفيوم على مراعاة البعدين الجمالي والبيئي والدقة في تنفيذ أعمال التطوير والتجميل، وصيانة الأرصفة، وتخير الألوان المناسبة لأعمال دهانات البلدورات والأسوار وأعمدة الإنارة، وأكد علي ضرورة الإلتزام بالمعايير والمقاسات والدقة في كافة الاعمال، وتشجير الشوارع لإظهار الشكل الحضاري للمحافظة. كما شدد المحافظ علي سرعة الانتهاء من كافة الاعمال في أقرب وقت ،وأكد على استكمال الانترلوك والبلدورات الناقصة بالارصفة وصيانة الطرق.



ووجه مسئولي مجلس المدينة بضرورة الالتزام بالدهان الموحد للعمار، ورفع كافة الاشغالات من الطرق.



كما قام محافظ الفيوم بتفقد أعمال ترميم وتجميل مسجد قايتباي الأثري بمدينة الفيوم، وأكد علي ضرورة الحفاظ علي القيمة الأثرية للمسجد.