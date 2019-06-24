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باكستان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقاً استراتيجياً

الإثنين 24/يونيو/2019 - 07:59 م
باكستان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقاً استراتيجياً
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ترجمة - منة الشريف
 
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قال وزير الخارجية شاه محمود قرشي يوم الأحد إن باكستان والاتحاد الأوروبي اتفقا على خطة استراتيجية بعد سلسلة من المحادثات وسيتم توقيعها في 25 يونيو.

وقال الوزير قبل مغادرته في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى بروكسل "سوف أوقع الاتفاق مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي "فيديريكا موغريني"، "سيمهد الطريق لتعاون طويل الأمد بين باكستان والاتحاد الأوروبي".

و أضاف لدى باكستان والاتحاد الأوروبي علاقة طويلة الأمد وقوية، لقد ساعدنا بعضنا البعض في عدة، ونحن نخطط الآن لإعطاء اتجاه جديد لعلاقاتنا "، "هذه الخطة الإستراتيجية هي تطور جيد حقًا."

كما سيزور وزير الخارجية خلال جولته، مقر الناتو ويلتقي بأمينه العام. إلى جانب ذلك، سوف يجتمع قريشي ويلتقي بالجالية الباكستانية في بروكسل.

وقال الوزير "باكستان تتعاون مع الناتو وقدّمنا مساعدة غير مسبوقة للولايات المتحدة وقوات الناتو في الأمور المتعلقة بأفغانستان".

لقد لعبنا دورًا رئيسيًا في الحرب ضد الإرهاب وقد أقر الناتو بهذه الحقيقة، نعتقد أن علاقتنا مع الناتو في شؤون الدفاع والأمن يجب أن تستمر. "
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