طلاب السعودية يحصدون الذهب لأول مرة في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات 2019

في إنجاز وطني جديد وغير مسبوق ومنافس لأكبر الدول، حصل طلاب السعودية من موهوبو الوطن لأول مرة على ميداليتين ذهبيتين من أصل 5 ميداليات تم حصادها في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات 2019 المقام حاليًا في قبرص.





المملكة تحصد 5 ميداليات في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات 2019





وحقق الفريق السعودي إنجازًا غير مسبوق في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات 2019 المقام حاليًا في قبرص بفوزه بخمس ميداليات، ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية، لتكون المرة الأولى التي تحصل فيها المملكة على ميداليتين ذهبيتين في هذه المسابقة.





ويعد إنجاز المملكة في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات امتداداً لسلسلة الإنجازات العلمية العالمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة ممثلة في وزارة التعليم و "موهبة"، كما يجسد ثمرة التعاون بينهما وبين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" لتدريب وتأهيل الفريق السعودي لحصد الجوائز.





مشاركة المملكة في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات 2019





تضمنت تفاصيل نتائج طلاب السعودية، التفاصيل التالية: حصول الطالبان مروان خياط وحمزة الشيخي من إدارة تعليم مكة المكرمة على ميداليتين ذهبيتين.

وحصول الطالبان محمد الشهري من إدارة تعليم الرياض، ومحمد الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية على ميداليتين فضيتين وحصول الطالب معاذ الغامدي من إدارة تعليم مكة المكرمة على ميدالية برونزية.





هذا بالإضافة إلى تحقيق أعلى مجموع درجات خلال مشاركات المملكة في تلك المسابقة، بجانب حصول الطالب مروان الخياط على الدرجة النهائية في الاختبار كنتيجة تاريخية لم تتحقق من قبل، وتمثلت أيضا أوجه تفرد المملكة في هذا الأولمبياد في حصول المملكة على المركز الرابع بين الدول المشاركة بفارق ضئيل عن درجات المركزين الثاني والثالث، وبفارق كبير عن الدولة صاحبة المركز الخامس.



