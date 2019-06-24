الدرهم الإمارتى يرتفع أمام عملات شركاء الاستيراد والتصدير

ارتفعت قيمة الدرهم الأماراتى على أساس ربع سنوي مقابل عملات أهم شركاء الاستيراد العشرة وأهم شركاء التصدير العشرة من البلدان غير النفطية التي لا ترتبط عملاتها بالدولار بنسبتي 0.81% و0.53 % وعلى أساس سنوي، زادت قيمة الدرهم أمام أهم شركاء الاستيراد العشرة وشركاء التصدير العشرة من البلدان غير النفطية التي لا ترتبط عملاتها بالدولار بنسبتي 4.41 % و5.86 % على التوالي بحسب وكالة أنباء الأمارات "وام".





وعلى جانب الواردات، تراجعت قيمة الدرهم في الربع الأول من عام 2019 مقابل عملات أهم شركاء الاستيراد العشرة من البلدان التي لا ترتبط عملاتها بالدولار، والتي تمثل 52.3 % من إجمالي الواردات، وذلك بنسبة -0.81 % على أساس ربع سنوي مقارنة بارتفاع بنسبة 0.74 % في الربع السابق، وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت قيمة الدرهم بشكل رئيسي مقابل عملات اقتصادات الأسواق الصاعدة، والتي زادت قيمتها خلال الربع الرابع من 2019.





وتشير أسعار الصرف الثنائية إلى ارتفاع قيمة الدرهم بالدرجة الأولى بنسبة 2.41% أمام اليوان الصيني /الصين لها أكبر وزن في سلة الواردات، حوالي 18.7%/ على أساس ربع سنوي .. وتراجعت قيمة الدرهم مقابل الروبية الهندية على أساس ربع سنوي أيضا بنسبة 2.23% مقارنة بارتفاع نسبته 2.73 % في الربع السابق.





وعلاوة على ذلك، انخفض الدرهم أمام الين الياباني 2.28 % و الوون الكوري الجنوبي 0.21 % والجنيه الإسترليني 1.31 % والليرة التركية 2.29 % إلا أنه ارتفع أمام اليورو على أساس ربع سنوي بنسبة 0.46 % مقارنة بارتفاع نسبته 1.96 % في الربع السابق، كما ارتفع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.14 % .





وباستخدام أوزان الصادرات غير النفطية، شهد الدرهم انخفاضا على أساس ربع سنوي بنسبة 0.53 % مقابل عملات أهم شركاء التصدير العشرة من البلدان التي لا ترتبط عملاتها بالدولار مقارنة بارتفاع على أساس ربع سنوي بنسبة 0.3 % خلال الربع السابق .. ويُعزى الانخفاض بالدرجة الأولى إلى تراجع الدرهم أمام الروبية الهندية واليوان الصيني والوون الكوري الجنوبي والين الياباني.





من ناحية أخرى، ارتفع الدرهم أمام العملات الأخرى لشركاء التجارة الرئيسيين، حيث صعد أمام الدينار العراقي 0.16% والفرنك السويسري 0.14 والروبية الباكستانية 3.52 % واليورو 0.46 % .





وأظهر سعر الصرف الفعلي الاسمي، الذي يأخذ في الاعتبار جميع شركاء التجارة الرئيسيين لدولة الإمارات، نمطا مماثلا للتغيير المرجح للدرهم أمام عملات شركاء الاستيراد الرئيسيين وشركاء التصدير للسلع غير النفطية.





وعلى وجه الخصوص، ارتفع متوسط سعر الصرف الفعلي الاسمي بنسبة 1 % في الربع الأول من عام 2019 ،مقارنة بزيادة بنسبة 1.3 % في الربع السابق .. أما بالنسبة لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، الذي يأخذ في الاعتبار فرق التضخم بين دولة الإمارات وشركائها التجاريين، فقد انخفض بنسبة 1.8 % في الربع الأول من عام 2019 ، مقارنة بانخفاض نسبته 0.3 % في الربع .