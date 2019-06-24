نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة| منصة LMS 2019 | وزاره التربيه والتعليم | أولى ثانوي

خدمة جديدة تقدمها "بوابة الفجر الإلكترونية" لجميع الطلاب والطالبات للحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم، ويقدم أيضًا موقع اليوم السابع نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس من خلال رابط الوزارة.





استعلم الآن عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم بطريقة سهلة دون بذل أى جهد.





نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس، حان الآن بعد ترقب لفترة طويلة ظهرت اليوم نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس، وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نسبة نجاح الطلاب بلغت 91.3% بـ"نتيجه الثانويه العامه برقم الجلوس"، وقوائم الطلاب الأوائل الحاصلين على أعلى الدرجات، واليوم سنستعرض لجميع الطلاب والطالبات تفاصيل الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس، ومن خلال هذا المقال هناك عدد من الطلبة الذين سوف يتقدمون لامتحانات الثانويه العامه أولى ثانوي مرة آخرى خلال شهر يوليو، وذلك لمن يتحصل على مجموع أقل من 50%.









نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن إنتهاء جميع أعمال التصحيح بأوراق امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس لجميع المدارس، وأن عمليات التصحيح لكل مادة تمر على 20 معلم، حيث أن كل معلم يقوم بتصحيح سؤال واحد فقط.





بوابة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

صرح مصدر مسئول داخل بوابة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم، عن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس بجميع محافظات مصر، اليوم الإثنين 24/6/2019، نتيجه الثانويه العامه برقم الجلوس، وذلك عبر رسالة من منصة "بنك المعرفة المصري LMS 2019" دون عناء أو جهد.