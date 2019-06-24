باكستر: جنوب إفريقيا كان بطيئا في اتخاذ القرارات داخل الملعب

أكد الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، أن فريقه كان بطيئا في اتخاذ القرارات داخل الملعب، وسمحنا لفريق كوت ديفوار بالتقدم عليه في اللقاء، مشددا على أن فريقه نجح في تقديم أداء جيد في الشوط الثاني، معربا عن تأثر فريقه بدرجة الحرارة في الشوط، وعندما اختفت الحرارة بشكل نسبي، تحسن الأداء.

وحقق كوت ديفوار الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة، على ملعب السلام بهدف جوناثان كوجيا، ليتقاسم الفريق صدارة المجموعة مغ المغرب، ولكل منهما ثلاث نقاط.

وعاد المدير الفني ليقول: "قمنا ببعض التغييرات بعدما سجل لاعبو كوت ديفوار الهدف الأول، وكان لدينا وضع جيد وهجمات جيدة، وحين تفعل ذلك مع فريق مميز لا نواجه المشكلات، ولكن مع نقص الهجمات خسرنا المباراة، واللقاء كان جيدا في المجمل وتعلمنا منه بشكل جيد".

وأردف قائلا: "نسطيع أن نهزم أي فريق، وسوف نلعب بكل جدية أمام المغرب وناميبيا، ولا بد أن نستغل كل فرصة، حيث لم نفعل ذلك في لقاء اليوم أمام كوت ديفوار، أداؤنا كان جيدا، ولكننا لم نترجم ذلك إلى أهداف ولم نستغل الفرص بشكل جيد".

وأكمل: "هاجمنا بشكل أكبر بعد استقبال الهدف، واجرينا تغييرات هجومية، وحاولنا خلق المساحات، وتقييمي لتكتيك اللاعبين هو جيد، وعدم إحراز الأهداف لا يعني أننا فشلنا تكتيكا فهذا خطأ أداء وليس تكتيك، ولم يستوعب البعض خطتنا أو يلاحظها خلال المباراة".

وشدد المدير الفني على أن فريقه لعب في مساحات صغيرة وهذا يتطلب تركيز طوال المباراة، مشيرا إلى أن فريقه لم يخشى مواجهة كوت ديفوار، مؤكدا على أن مشكلة فريقه داخل الملعب لم تكن الخوف تماما.

واستطرد قائلا: "أداؤنا كان مميزا، مباراتنا أمام نامبيبا ستكون متكافئة وممتعة أيضا، سوف نحتاج إلى شكل الأداء، وهدفنا النهائي هو الفوز ببطولة الأمم الإفريقية، ويجب أن نكون أكثر ذكاءا في قادم المباريات، خسارتنا أمام ناميبيا تعني خروجنا من البطولة، وسوف نتعامل بمنتهى الجدية".