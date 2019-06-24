الإعلامي مشعل الشمري: مصر أثبتت جدارتها بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019

أعرب الإعلامي الكويتي مشعل الشمري، عن سعادته بالتنظيم الرائع التي قامت به دولة مصر في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية هذا العام بمشاركة إفريقية وصفها بالقوية.

وقال مشعل الشمري، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه البطولة وتنظيمها بهذا الشكل الرائع أثبت أن دولة مصر الحبيبة تستحق أن تنظم العديد من البطولات الدولية الهامة لريادتها في هذا المجال.

وأضاف مشعل الشمري، أن نجاح تنظيم "الأمم الإفريقية" يؤرخ لحقبة رياضية جديدة في مصر، ويجب استثمار هذا النجاح من خلال عودة الجمهور للملاعب المصرية مرة أخرى.

ويُقدم “الشمري”، برنامج تحليلي على تلفزيون الكويت لأهم وأبرز المباريات الخاصة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة في مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري.