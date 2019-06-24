مدرب كوت ديفوار يعرب عن سعادته بالفوز على جنوب إفريقيا

أكد إبراهيما كامارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام جنوب إفريقيا، مشددا على قوة دفاع الفريق الجنوب إفريقي، مشيرا إلى أن فريقه نجح في حماية مرماه حتى النهاية، بفضل الحماس الذي يتمتع به الفريق.









وحقق كوت ديفوار الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة، على ملعب السلام بهدف جوناثان كوجيا، ليتقاسم الفريق صدارة المجموعة مغ المغرب، ولكل منهما ثلاث نقاط.









وعاد ليقول: "كان بإمكاننا استغلال بعض الفرص في المباراة، ولكن بعض الأمور لم تسير كما كنا نريد، هدفنا كان إحراز هدف في مرمى جنوب إفريقيا، إنهم فريق سريع جدا، وأظن أننا سوف نشهد اختلافتا وتحسنا في الأداء في المباريات القادمة".









وأردف كامارا قائلا: "أظن أن شباب منتخب كوت ديفوار يحتاجون إلى من يقودهم داخل الملعب، وننتظر الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات، ونتمنى أن يكونوا في كامل لياقتهم طوال البطولة.









وأكمل المدير الفني لكوت ديفوار: "لدينا 23 لاعبا ويمكن أن يبدأ أحدهم أو يتأخر الأخر، لقد حصلنا على النتيجة التي نريدها، ولم نوفر مجهودنا للقاء المغرب، نلعب للفوز في كل المباريات، وعندما تحين مباراة المغرب سوف نخوضها بكل قوة".



