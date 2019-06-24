الادعاء بألمانيا يفتح تحقيقًا لتحويل أموال لنجلي الملحق الثقافي بالسفارة الليبية

ذكر القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة الليبية بألمانيا، اليوم الإثنين، أن الادعاء العام في برلين بدأ في فتح تحقيق بتهمة الاشتباه في تحويلات مصرفية بمبالغ كبيرة إلى نجلي الملحق الثقافي بالسفارة.





ودعا القائم بالأعمال بالوكالة، إبراهيم حسن معتوق، في رسالة اطلعت العنوان على نسخة منها، وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق، محمد سيالة، إلى إيقاف الملحق الثقافي بالسفارة عن العمل وتكليف أحد أعضاء السفارة لتسيير العمل فيها.





وأفاد القائم بالأعمال، أن وزارة الخارجية الألمانية استدعته للقاء مع رئيس قسم البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والذي بدوره أفاده بوجود قضية اشتباه في تهمة غسيل أموال تخص الملحق الثقافي بالسفارة.



