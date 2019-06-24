ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأورمان: الدولة تتحمل 80 % من تكلفة مبادرة حياة كريمة.. والنسبة الباقية تتحملها الجمعيات الأهلية

الإثنين 24/يونيو/2019 - 07:46 م
الأورمان: الدولة تتحمل 80 % من تكلفة مبادرة حياة كريمة.. والنسبة الباقية تتحملها الجمعيات الأهلية
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، إن مبادرة "حياة كريمة" هي بكورة تعاون ما بين وزارة التضامن والجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن وزارة التضامن خلال آخر سنوات أصبحت شريكًا أساسيًا في كل المبادرات الفاعلة سواء سكن كريم، أو تكافل وكرامة أو حياة كريمة.

وتابع "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الدولة ستتحمل 80% من تكلفة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ هذه المبادرة مفتوحة، وتم رصد 2 مليار جنيه حاليًا للبدء في تنفيذها. 

ولفت إلى أن الجمعيات الأهلية ستتحمل 20% من تكلفة تنفيذ المبادرة، بينما وزارة التضامن ستتحمل 80%، مشيرًا إلى أن تنفيذ المبادرة يتضمن إعادة تأهيل القرى، من خلال إجراء عمليات قلب أو عيون، أو توفير سكن كريم، أو توصيل المياه الصالحة للمنازل. 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
1
x
16:30
0
جنوب إفريقيا
تونس
1
x
19:00
0
أنجولا
مالي
0
x
22:00
0
موريتانيا