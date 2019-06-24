الأورمان: الدولة تتحمل 80 % من تكلفة مبادرة حياة كريمة.. والنسبة الباقية تتحملها الجمعيات الأهلية

قال محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، إن مبادرة "حياة كريمة" هي بكورة تعاون ما بين وزارة التضامن والجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن وزارة التضامن خلال آخر سنوات أصبحت شريكًا أساسيًا في كل المبادرات الفاعلة سواء سكن كريم، أو تكافل وكرامة أو حياة كريمة.





وتابع "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الدولة ستتحمل 80% من تكلفة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ هذه المبادرة مفتوحة، وتم رصد 2 مليار جنيه حاليًا للبدء في تنفيذها.



