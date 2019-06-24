لايف beIN SPORTS بث مباشر مباراة كوت ديفوار X جنوب إفريقيا يلا شوت لايف can 2019

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يحتضن ملعب الدفاع الجوي مباراة من العيار الثقيل، عندام يلتقي منتخب ساحل العاج "كوت ديفوار" بنظيره منتخب جنوب إفريقيا، في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، لطبولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة كوت ديفوار ضد جنوب إفريقيا في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع أحداث مباراة اليوم بين منتخب جنوب إفريقيا وساحل العاج في بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

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ومن المنتظر أن يكون تشكيل منتخب كوت ديفوار الأقرب على النحو التالي: المرمى: سيلفان جبوهو - الدفاع: سرجيو أورييه، وونلو كوليبالي، سيري دي، لاسينا تراوري - الوسط: فرانك كيسيه، ويلفر كانون، ماكس جراديل - الهجوم: نيكولاس بيبي، جان ميشيل سيري، جوناثان كودجيا.

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بينما سيكون تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع كالتالي: حراسة المرمى: دارين كيت - الدفاع: بوهل مكهوانزي، سيفيسو هالنتل، ثولاني هلاتشوايا - الوسط: ثامسانكا مخيز، دين فورمان، ثميبي زواني، كماهيلو موكوتيو، إنوكينت مايلا - الهجوم: بيرسي تاو، ليبو موثيبا.

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وتضم المجموعة الرابعة التي تعرف بـ"مجموعة الموت" منتخبات المغرب صاحب الصدارة برصيد 3 نقاط، نامبيا الذي تلقى الخسارة من أسود الأطلسي، وكذلك جنوب افريقيا وكوت ديفوار.