8 إصابات في مجموعة الإسكندرية بأمم إفريقيا 2019
خضع لاعبان من منتخب نيجيريا للفحص MRI بأحد مراكز الأشعة فى الإسكندرية للاطمئنان على حالتهما بعد مباراة نيجيريا أمام بورندي فى مستهل مشوار المنتخبين بكأس الأمم الإفريقية وأثبتت الأشعة سلامة الثنائى من الإصابة .
فى الوقت نفسه
توجه صامويل كالو لاعب المنتخب النيجيري إلى القاهرة للخضوع إلى فحص نهائي للاطمئنان
على مدى قدرته علي المشاركة مع منتخب بلاده فى المباريات المقبلة من عدمه بعد إصابته
بالجفاف نتيجة فقدان كميات كبيرة من المياه أثناء مران منتخب النسور الخضراء لمواجهة
بوروندي.
يذكر أن أوميسيه
محمد لاعب منتخب بوروندي غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية على خلفية ارتفاع
فى درجات الحرارة نتيجة التهاب حاد كما قام لاعب من غينيا بزيارة أحد مراكز طب الأسنان
لإجراء بعض الفحوصات على أسنانه .
كما يخضع اليوم
يجرى ثنائي من منتخب غينيا إلي كشف أشعة على القدم فى أحدى المركز المتخصصة بالإسكندرية
, بينما يخضع أيضًا مسئول بفريق غينيا لفحص العيون بأحد المراكز المتخصص فى الإسكندرية
وتضم مجموعة الإسكندرية
منتخبات نيجيريا وبورندى وغينيا ومدغشقر.
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