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نيمار مقابل بول بوجبا.. أين ذهبت الصفقة؟

الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:17 م
نيمار مقابل بول بوجبا.. أين ذهبت الصفقة؟
نيمار
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منى العوضي
 
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كشفت الصحف البريطانية، اليوم الإثنين عن صفقة تبادلية محتملة بين إداراتي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وكان الفرنسي بول بوجبا قد أعلن رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الحالي، وأنه يريد خوض تجربة جديدة وسط اهتمام خاص من ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي.

 

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن باريس سان جيرمان تواصل مع مانشستر يونايتد وعرض عليهم صفقة تبادلية وهي نيمار مُقابل بول بوجبا.

 

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد قد رفض عرض باريس رغم اعتقادهم أن نيمار سعره عالٍ، وأجره يبلغ 900 مليون جنيه استرليني في الأسبوع بالإضافة إلى رغبة الشياطين في الحفاظ على بوجبا.

 

ويأمل المهاجم البرازيلي نيمار في مغادرة باريس سان جيرمان خلال نافذة الانتقالات هذه، بعد عامين فقط من وصوله إلى العاصمة الفرنسية في صفقة عالمية قياسية بقيمة 198 مليون جنيه إسترليني.

 

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