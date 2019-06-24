ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"التعليم" تفجر مفاجأة لطلاب الصف الأول الثانوي خلال المؤتمر الصحفي

الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:09 م
التعليم تفجر مفاجأة لطلاب الصف الأول الثانوي خلال المؤتمر الصحفي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
فجرت وزارة التربية والتعليم مفاجأة لطلاب الصف الأول الثانوي خلال المؤتمر الصحفي، بخصوص نتيجة الصف الأول الثانوي دور مايو 2019.

وقالت الوزرة أنها حريصة كل الحرص على إعطاء الطلاب نتائجهم الحقيقية، رافضا إعطاء نتائج مزورة عن مستواهم الحقيقي، وضربت مثال توضح فيه هذا قائلة "إن ما كان يحدث في الامتحانات السابقة مثل الشخص الذي يحصل علي شهادة مزورة  بأن نظره ٦/٦ ، وهو في الأساس نظره ضعيف جدا، وعندما يقود اَي سيارة يعرف النتيجة".

وأضافت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، ان النتيجة واقعية جدا، ولم تظهر أية نتائج حتى الأن.

وعن موعد إعلان النتيجة، اكدت وزارة التعليم أنها ستظهر يوم الخميس المقبل من خلال رابط الكتروني تعلن عنه وزارة التعليم خلال الساعات الماضية.

Advertisements
المزيد عن: نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس2019 نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2019 نتيجة الصف الاول الثانوي ٢٠١ نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 نتيجة الصف الاول الثانوى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
16:30
-
جنوب إفريقيا
تونس
-
x
19:00
-
أنجولا
مالي
-
x
22:00
-
موريتانيا