"التعليم" تفجر مفاجأة لطلاب الصف الأول الثانوي خلال المؤتمر الصحفي

فجرت وزارة التربية والتعليم مفاجأة لطلاب الصف الأول الثانوي خلال المؤتمر الصحفي، بخصوص نتيجة الصف الأول الثانوي دور مايو 2019.





وقالت الوزرة أنها حريصة كل الحرص على إعطاء الطلاب نتائجهم الحقيقية، رافضا إعطاء نتائج مزورة عن مستواهم الحقيقي، وضربت مثال توضح فيه هذا قائلة " إن ما كان يحدث في الامتحانات السابقة مثل الشخص الذي يحصل علي شهادة مزورة بأن نظره ٦/٦ ، وهو في الأساس نظره ضعيف جدا، وعندما يقود اَي سيارة يعرف النتيجة".





وأضافت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، ان النتيجة واقعية جدا، ولم تظهر أية نتائج حتى الأن.





وعن موعد إعلان النتيجة، اكدت وزارة التعليم أنها ستظهر يوم الخميس المقبل من خلال رابط الكتروني تعلن عنه وزارة التعليم خلال الساعات الماضية.



