من يخلف "جلوبال تليكوم" في المؤشر الرئيسي بعد حذفها من البورصة؟

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قالت بحوث شركة بلتون، "إنها تتوقع إدراج شركة مجموعة مستشفيات كيلوباترا بديلًا من شركة جلوبال تليكوم على المؤشر الرئيسي للبورصة عقب حذف الأخيرة.



وتخطط شركة "جلوبال تليكوم"؛ لتنفيذ عرض شراء إجباري للاستحواذ المساهم الرئيسي على حصص مساهمي الأقلية في باقي رأسمال الشركة، بعد إنهاء خلافته المتعلقة مع مصلحة الضرائب، والتي أكدت بلتون أنها باتت رقيبة من إنهاء هذا الأمر.



وقالت بحوث"بلتون" في تقريرًا لها، "نتوقع حذف سهم جلوبال تليكوم القابضة من مؤشر البورصة المصرية EGX30 فور إتمام عرض الشراء الإجباري، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث تدفقات خارجة بنحو 15.8 مليون دولار بعد حذف السهم".



ويبلغ قيمة العرض المقدم من المساهم الرئيسي بجلوبال نحو 5.3 جنيه للسهم.



وتابعت، "بناءً على تقديراتنا، يعد سهم مجموعة مستشفيات كليوباترا المرشح الوحيد المؤهل لاستبدال سهم جلوبال تليكوم، حيث نتوقع إدراج السهم على مؤشر EGX30 بوزن نسبي 1.4% مقابل وزن سهم جلوبال تليكوم القابضة في المؤشر 4.2%.

