حجز إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث الطالبية" لـ 24 أغسطس للحكم

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين في "أحداث تجمهر الطالبية" والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهم بالاشتراك في التجمهر والشروع في قتل والاعتداء على شقة أمين شرطة وإحراز سلاح والتظاهر، لجلسة 24 أغسطس القبل للنطق بالحكم.





وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.



