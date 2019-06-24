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العثور على كائن بحري غريب على شاطئ أسترالي

الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:15 م
العثور على كائن بحري غريب على شاطئ أسترالي
كائن بحري غريب
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وكالات
 
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فوجئ عدد من سكان منطقة فكتوريا، في الجنوب الأسترالي، بكائن بحري عجيب، بعدما لفظته المياه، وبدا ممدا على الرمال، بمواصفات لم يجر رصدها من ذي قبل.

 

وبحسب موقع "nzherald"، فإن هذا الكائن هو نوع من أسماك القرش، لكنه يمتاز بشكله الغريب، فهو ليس ضخم الحجم، لكنه طويل ولديه ذيل، ومن المعروف أنه لا يؤذي البشر.

 

ويظل هذا القرش على مقربة من الشاطئ لأنه يعتمد في غذائه على بعض الأسماك الصغيرة، ولذلك، فهو يستطيع أن يعيش في أحواض صغيرة لفترات زمنية مهمة.

 

وجرى تداول صور القرش على نطاق واسع في المنصات الاجتماعية، وأبدى عدد من المعلقين ذهولهم إزاء الحيوان البحري الذي لم يعتادوا على رؤيته.

 

في المقابل، نبه آخرون إلى أن لفظ هذا القرش، ليس مؤشرا مطمئنا، لأنه ينبه إلى وجود مشكل مقلق في الأعماق، لاسيما أن حيوانات بحرية أخرى مثل الدلافين يجري لفظها على نحو متزايد.

 

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