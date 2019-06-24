أزمة عنيفة تشعل ريال مدريد
الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:12 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
بات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني مطالب بالتخلص من العديد من الاجنحة في صفوف الفريق هذا الصيف عقب وصول الثنائي ايدين هازارد ورودريجو جوس.
وأوضحت صحيفة
"آس" الإسبانية أنه يوجد الآن 8 لاعبين يتنافسون على مكانين في فريق زيدان
فبالنسبة إلى رودريجو ليس من الواضح مركزه في التشكيلة لكنه أوضح أن أفضل مركز له هو
على اليسار وسيلعب أينما يريد زيدان أن يشركه لكن إبراهيم دياز ولوكاس فاسكيز
وأوديجارد وفينيسيوس جونيور وأسينسيو وجاريث بيل هم أهم الأزمات.
وأضافت أن زيدان
لا يضع جاريث بيل في خططه لكن الويلزي متمسك بالبقاء بسبب راتبه المرتفع في ريال مدريد.
Advertisements
المزيد عن: زين الدين زيدان زيدان ريال مدريد اخبار ريال مدريد اخبار الرياضة
- استبعاد كريستيانو رونالدو وبيل من قائمة ريال مدريد لنومانسيا
- 5 اخبار نارية لريال مدريد اليوم السبت 8-12-2018
- الكشف عن القطعة المفقودة في هجوم ريال مدريد
- الكشف عن موعد انضمام رودريجو جوس لريال مدريد
- ريال مدريد يحدد مستقبل نجمه البرازيلي
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الملكي يحدد 6 أسماء لخلافة راموس ومبابي يحدد موعد انتقاله إلى الريال
- تقارير: مع رودريجو.. زيدان يمتلك ترسانة هجومية تضم 11 مهاجمًا
- رودريجو: العمل تحت قيادة زيدان حلم.. وفينيسيوس أخبرني بأشياء عظيمة