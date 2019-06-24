برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:13 م
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إنه سيتم إتاحة رابط إلكتروني، يقوم الطلاب بالدخول عليه ومعرفة نتيجتهم من خلال من اليوم وحتي يوم الخميس المقبل، والرابط كالتالي: G10.emis.gov.eg.
وأضاف شوقي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالوزارة أن هناك ١٥١٨ نسخة امتحان أداها الطلاب في هذه الامتحانات، لافتا الى أن هذا الامتحان كان على مستوى الإدارة، وبالتالي فليس هناك مجال للحديث عن تكافؤ الفرص.
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