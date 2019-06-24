ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:13 م
برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
نتيجة امتحان الصف الأول الثانوي
Advertisements
طباعة
ريم محمود
 
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إنه سيتم إتاحة رابط إلكتروني، يقوم الطلاب بالدخول عليه ومعرفة نتيجتهم من خلال من اليوم وحتي  يوم الخميس المقبل، والرابط كالتالي: G10.emis.gov.eg.

وأضاف شوقي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالوزارة أن هناك ١٥١٨ نسخة امتحان أداها الطلاب في هذه الامتحانات، لافتا الى أن هذا الامتحان كان على مستوى الإدارة، وبالتالي فليس هناك مجال للحديث عن تكافؤ الفرص.

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
Advertisements
المزيد عن: نتيجة الصف الاول الثانوى نتيجة نتائج التعليم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
16:30
-
جنوب إفريقيا
تونس
-
x
19:00
-
أنجولا
مالي
-
x
22:00
-
موريتانيا