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التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة الكويتية بختام تعاملات اليوم

الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:09 م
التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة الكويتية بختام تعاملات اليوم
بورصة الكويت
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نيفين سمير
 
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحا 10.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5809.95 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% رابحاً 22.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6366.46 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.32% خاسراً 15 نقطة ليغلق عند مستوى 4719.68 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 146.1 مليون سهم بقيمة 47.7 مليون دينار كويتى عبر 5527 صفقة.
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.11%.
 
وجاء سهم "منازل القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 15.69%، تليه كامكو للاستثمار بنسبة 8.85%، ثم شركة نقل وتجارة المواشى بنسبة 5.26%، فيما تصدر سهم "مجموعة عربى قابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.89% ثم برقان لحفر الآبار والتجارة بنسبة 8.14%، ثم منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 7.56%.
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