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أستاذ اقتصاد: إنشاء منطقة حرة بأسوان يؤكد حرص الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة

الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:08 م
أستاذ اقتصاد: إنشاء منطقة حرة بأسوان يؤكد حرص الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة
الدكتور محمود عنبر
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رقية جمال
 
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قال الدكتور محمود عنبر، الأستاذ بقسم الاقتصاد بجامعة أسوان، إن المنطقة الحرة الجديدة بأسوان تؤكد حرص الدولة المصرية على تحقيق التنمية المتوازنة، وذلك بتنويع المناطق الحرة الموزعة على المحافظات وليس تكدسها في العاصمة فقط.

وأضاف "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن تحقيق التنمية المتوازنة يعلي قيم المواطنة والولاء على المستوى السياسي، ويحقق تنمية متوازنة وتقليل الهجرة للعاصمة من الناحية الاقتصادية.

وتابع، أنه بدأ النظر لأسوان على أنها بوابة النفاذ لإفريقيا باعتبار الدولة المصرية الآن صاحبة أكثر من مبادرة في القارة الإفريقية، مشددًا على أن وجود منطقة حرة بأسوان يعزز استيعاب كميات كبيرة من البطالة، ويعزز فرص الاستثمار الاجنبي والمحلي.
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