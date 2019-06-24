ارتفاع أسعار المستهلكين في عمان بنسبة 0.22 % خلال مايو
الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:06 م
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ارتفعت أسعار المستهلكين في سلطنة عمان في مايو الماضي بنسبة 0.22 % على أساس سنوي.
جاء ذلك في بيان للمركز الوطني للإحصاءات والمعلومات في مسقط، اوردته وكالة بلومبرج اليوم الأحد.
وارتفع مؤشر الأسعار العام بنسبة 0.17 % على أساس شهري في مايو الماضي ، مقابل أكثر من 0.2 % في الشهر السابق عليه.
وتراجع مؤشر الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.22 % ، بينما ارتفع مؤشر أسعار النقل بنسبة 1.21 %.
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