ارتفاع أسعار المستهلكين في عمان بنسبة 0.22 % خلال مايو

ارتفعت أسعار المستهلكين في سلطنة عمان في مايو الماضي بنسبة 0.22 % على أساس سنوي.





جاء ذلك في بيان للمركز الوطني للإحصاءات والمعلومات في مسقط، اوردته وكالة بلومبرج اليوم الأحد.





وارتفع مؤشر الأسعار العام بنسبة 0.17 % على أساس شهري في مايو الماضي ، مقابل أكثر من 0.2 % في الشهر السابق عليه.





وتراجع مؤشر الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.22 % ، بينما ارتفع مؤشر أسعار النقل بنسبة 1.21 %.



