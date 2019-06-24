الأهلي يشكو عبد الله السعيد وأهلي جدة للفيفا

قام مسئولو النادى الأهلى، بإرسال شكويين منفصلتين ضد عبد الله السعيد نجم بيراميدز وأخرى ضد نادي الأهلي السعودي فى الاتحاد الدولي "فيفا".

وكان "فيفا" قد خاطب الأهلى منذ أيام لتعديل صيغة الشكوى، والتي تقدمت بها إدارة الأهلى ضد السعيد وأهلي جدة السعودى فى قضية واحدة وهو الأمر الذي رفضه "فيفا" وطلب فصل الشكويين.





وطلب الأهلى فى شكواه ضد الثنائي الحصول على قيمة 2 مليون دولار، وهى قيمة الشرط الجزائى الذى وضعه الأهلى فى تعاقده مع أهلي جدة السعودى، فى حال انتقال اللاعب لأى نادٍ فى مصر، وكان عبد الله السعيد قد انضم إلى أهلى جدة السعودى الصيف الماضى، لكنه فسخ تعاقده مع النادى السعودى وانضم إلى بيراميدز فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.