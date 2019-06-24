مشوار محمد صبحي الفني في صالون الأوبرا الثقافي.. الأربعاء
الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:37 ص
سعد نبيل
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يهدي الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية الفنان القدير محمد صبحى درع الأوبرا التذكارى تكريما له وتقديرا لمشواره الفنى المضئ وذلك خلال صالون الأوبرا الثقافى الذي يعقد في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل في قاعة المسرح الصغير.
يدير الصالون الفنان أمين الصيرفى حيث يستعرض صبحي مسيرته وأهم أعماله كما يتم مناقشة بعض القضايا الفنية والثقافية المعاصرة.
يشار إلى أن محمد صبحي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، عمل بالتدريس ثم تركه ليبدأ مشواره الفني بمصاحبة رفيق دربه الكاتب لينين الرملي.. قدم العديد من الاعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية الهادفة منها "انت حر"، "الهمجي"، "البغبغان"، "تخاريف"، "رحلة المليون"، "يوميات ونيس" و"سنبل بعد المليون"، وغيرها.
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