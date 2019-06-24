مشوار محمد صبحي الفني في صالون الأوبرا الثقافي.. الأربعاء

يهدي الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية الفنان القدير محمد صبحى درع الأوبرا التذكارى تكريما له وتقديرا لمشواره الفنى المضئ وذلك خلال صالون الأوبرا الثقافى الذي يعقد في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل في قاعة المسرح الصغير.



يدير الصالون الفنان أمين الصيرفى حيث يستعرض صبحي مسيرته وأهم أعماله كما يتم مناقشة بعض القضايا الفنية والثقافية المعاصرة.