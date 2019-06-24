فورد تنشر صورة تشويقية لسيارتها الجديدة عالية الأداء GT
الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:39 ص
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نشرت شركة فورد الأمريكية عن صورة تشويقية لفئة عالية الأداء من فورد GT.
وتظهر الصورة جناح خلفي ضخم ومدخل هواء أضافي فوق السقف، وبالرغم من أن فورد لم تحدد ما الذي سوف تفعله هذه السيارة بالضبط، إلا أنها أشارت إلى الكشف عنها الشهر القادم في احتفال السرعة Goodwood Festival of Speed، وتشير المصادر إلى أن السيارة قد تكون فئة أداء عالي مصرحة للطرق وقد تحاول فورد تسجيل رقم قياسي على الحلبات بواسطة هذه السيارة.
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