انفجار في مستودع للأسلحة والذخائر جنوبي كازاخستان (فيديو)
الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:36 ص
وكالات
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أجلت السلطات الكازاخية سكان بلدة آريس
في منطقة تركستان جنوبي البلاد، إثر انفجار وقع في وحدة عسكرية أعقبه حريق لم تعرف
أسبابه صباح اليوم بعد.
وقال المتحدث باسم لجنة الطوارئ في وزارة
الداخلية الكازاخية نور سلطان نورأحمدوف: "يتم على وجه السرعة إجلاء سكان المنازل
المجاورة لهذه الوحدة العسكرية".
ووفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية،
نشب الحريق في واحد من مستودعات الأسلحة وأدى إلى انفجار جزء من الذخيرة.
وكان ما لا يقل عن 20 شخصا قد أصيبوا بحروق وجروح متفاوتة خلال حريق شبّ في فندق في العاصمة نور سلطان مؤخرا.
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