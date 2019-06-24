طالبان تهدد وسائل الإعلام الأفغانية
الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:36 ص
ترجمة منار طارق
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أصدرت طالبان تهديدًا لوسائل الإعلام الأفغانية، قائلة إنه سيتم استهداف الصحفيين ما لم تتوقف وسائل الإعلام عن بث ما يصفونه بالدعاية الحكومية ضد المتمردين.
كما منح البيان المحطات الإذاعية الأفغانية والقنوات التلفزيونية وغيرها مهلة أسبوعًا لوقف بث إعلانات مناهضة لطالبان تدفعها الحكومة.
وأعلنت طالبان أن وسائل الإعلام الأفغانية التي ترفض القيام بذلك ستعتبر أعشاشًا استخباراتية للعدو ولن يكون صحفيوها وغيرهم من الموظفين آمنين.
وأعلنت طالبان أن وسائل الإعلام الأفغانية التي ترفض القيام بذلك ستعتبر أعشاشًا استخباراتية للعدو ولن يكون صحفيوها وغيرهم من الموظفين آمنين.
وقد استهدفت طالبان وسائل الإعلام والإذاعة والتلفزيون الأفغانية في الماضي، لكن هذا هو التهديد الأول للمتمردين بشأن قضية محددة مثل الإعلانات الممولة من الحكومة.
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