أفلام موسم عيد الأضحى بين بلاتوهات التصوير وغرف المونتاج

بين بلاتوهات التصوير وغرف المونتاج والمكساج، يقضي صناع أفلام موسم عيد الأضحى معظم أوقاتهم، خاصة أن هناك توقعات بأن يكون موسم الأضحى المقبل هو الأقوى، نظرا لتنافس عدد من نجوم الشباك على استحواذ كل منهم على أعلى نسبة من الإيرادات.



ويأتي على رأس قائمة هذه الأفلام "ولاد رزق2..عودة أسود الأرض" بطولة الفنان أحمد عز، الذي أوشك المخرج طارق العريان على إنهاء تصويره كاملا خلال الأسبوع المقبل، في الوقت الذي يواصل فيه عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية .



وطرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائي الأول للفيلم منذ أيام، والذي يجسد بطولته أحمد عز،عمرو يوسف،أحمد الفيشاوي،أحمد داود،كريم قاسم،خالد الصاوي،ونسرين أمين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.



ويدخل المنافسة في موسم الأضحى الفنان محمد هنيدي بفيلم "كينج سايز"، والذي بدأ تصويره منذ أسبوعين، بالتزامن مع عرض مسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل"، ليستأنف التصوير خلال الأيام القليلة الماضية في الديكورات الخاصة بالعمل.



وبدأ المخرج إسلام خيري في عمليات المونتاج والمكساج مبكرا بالتزامن مع تصوير باقي مشاهد الفيلم، خاصة أن العمل يعتمد بشكل أساسي على أحدث تقنيات الجرافيكس، حيث يجسد هنيدي شخصية "عقلة الإصبع" باستخدام الجرافيكس، والفيلم من تأليف عمر طاهر.



ويشارك في منافسات موسم الأضحى أيضا الفنان أحمد حلمي بفيلمه الجديد "خيال مآتة"، والذي يواصل تصويره حاليا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي،وتدور أحداثه حول مهندس ديكور يدعى رؤوف يجسد شخصيته أحمد حلمي، تراوده الشكوك في كل ما حوله، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمي في أغلب المشاهد.